Maltempo | “shock termico” in atto al Nord | temperature in picchiata | è una notte

(Di lunedì 25 marzo 2019) E’ unaditempestoso alItalia per lo “shock termico” in: le, dopo aver superato abbondantemente i +22/+23°C su tutto il territorio padano nel pomeriggio con picchi di +24/+25°C, sono in rapido calo tanto che tra Udine e Trieste, all’estremo/Est, la colonnina di mercurio è già piombata a +5°C e nellail freddo si estenderà a tutto ile al medio Adriatico. Forti raffiche di vento soffiano fino a 100km/h tra Veneto e Romagna e fino a 120km/h in Lombardia, dove si registrano i danni più considerevoli. Nel comasco alcune strade sono interrotte e due donne sono rimaste ferite in modo lieve a Lurago d’Erba a causa di un albero caduto sul marciapiede. Sospeso anche il traffico ferroviario sulla Milano-Chiasso tra le stazioni di Albate e Como San Giovanni. Interrotta anche la navigazione sul lago per via delle ...

