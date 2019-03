sport.sky

(Di lunedì 25 marzo 2019) La Coppa d'Africa ha le sue 24 partecipanti. E' ormai tutto pronto per l'inizio della competizione che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in estate. Un calcio, quello africano, che sta ...

WorldnewsCode : Libia-Sudafrica, inno dal telefonino: s’inceppa! -