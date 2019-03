L’arbitro donna Annalisa Moccia offesa in diretta dal giornalista Sergio Vessicchio

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Ci ritroviamo spesso e volentieri a commentare bufale o notizie sulla carta irreali (come quella riguardante la possibile soppressione di cuccioli di Pastore Maremmano venerdì scorso), un po' come il sottoscritto ha reagito nei primi istanti in cui si è imbattuto nel video relativo al, chiamato a commentare il match di Eccellenza tra Agropoli e Sant'Agnello questo sabato. Poco prima che cominciasse l'incontro, infatti, il telecronista ha chiesto alla regia di puntare le telecamere sul guardalinee, che nel frattempo stava controllando se ci fossero buchi nella rete. La porta in questione era situata alla destra della tribuna stampa.Ebbene, ad un certo puntoinizia un monologo affermando che sia uno schifo osservare guardalineein una partita tra uomini, evidenziando la barzelletta della Federazione che ha ...

