Il Recruiting day corre sul treno con Ferrovie dello Stato

Si possono unire ricerca di un lavoro e passione per lo sport? Randstad organizza un Recruiting day con Modena Volley : Giovedì 21 febbraio, a partire dalle ore 10:00 presso il Palapanini, Randstad, azienda leader al mondo nei servizi per le risorse umane, organizza colloqui informali ma approfonditi per incontrare i candidati del territorio Se il mondo del lavoro cambia e si evolve in continuazione, perchè non dovrebbero farlo anche le modalità di colloqui? Randstad, leader mondiale nel mercato delle risorse umane, abbraccia questa rivoluzione e dà il via ...