France Football | «Real Madrid | operazione Mbappé | cifra record per il francese»

France Football : «Ancelotti ottavo miglior allenatore della storia del calcio» : Sul podio Michels, Ferguson e Sacchi France Football, la prestigiosa rivista Francese di calcio, ha stilato la classifica dei cinquanta allenatori che hanno fatto la storia del calcio (l’elenco completo è al fondo questo articolo). Al primo posto è finito Rinus Michels il creatore del grande Ajax e dell’Olanda di Cruyff. Secondo Alex Ferguson e terzo Arrigo Sacchi. Nella top ten ci sono ovviamente lo stesso Cruyff (quarto) Guardiola ...

Classifica migliori club al mondo : France Football fa la graduatoria : Classifica migliori club AL mondo, France Football da i voti- La più importante rivista calcistica di Francia, France Football, ha diramato la Classifica dei migliori club a livello mondiale. Il magazine che ogni anno consegna al giocatore più forte del pianeta il Pallone d’Oro ha stilato una graduatoria delle squadre più importanti del globo e, […] L'articolo Classifica migliori club al mondo: France Football fa la graduatoria proviene da ...