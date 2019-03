tg24.sky

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il brand della bambola più famosa al mondo ha scelto di celebrare la cantautrice triestina come simbolo e fonte di ispirazione per le bambine. Il giocattolo indossa il look che l'artista aveva al Festival di Sanremo 2001, quando trionfò ...

Radio105 : ?? @elisatoffoli è una delle donne scelte da #Mattel come modello per le bambine ???? #Elisa #Barbie #25marzo - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: “Elisa modello positivo”, Mattel dedica una Barbie alla cantante - SkyTG24 : “Elisa modello positivo”, Mattel dedica una Barbie alla cantante -