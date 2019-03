DAVID E CRISTINA LASCIANO UOMINI E DONNE Tina lo attacca ancora | Uomo di

Uomini e Donne - DAVID e Cristina escono insieme dalla trasmissione (VIDEO) : Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi su Canale 5 è arrivato il colpo di scena fra David Scarantino e Cristina Incorvaia. La donna viene chiamata da Maria de Filippi per capire come sta andando la conoscenza con uno dei cavalieri con la quale portava avanti una frequentazione: Daniele.Daniele non frequenta solo Cristina ma anche un'altra donna, Cristina aveva persino detto alla redazione che la sua scelta era quella di continuare la ...

Anticipazioni Uomini e Donne - DAVID : “Ho chiuso con Cristina” : Uomini e Donne Anticipazioni: è finita tra David Scarantino e Cristina Incorvaia Che il Trono Over, da molto tempo a questa parte, sia più interessante della sua controparte classica è un dato di fatto: complici gli amori sfortunati della dama torinese Gemma Galgani e gli scontri con Tina Cipollari; senza dimenticare la storia complessa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E che dire della storia tra David e Cristina? Nelle ultime puntate del ...

Anticipazioni U&D del 20 marzo : DAVID chiude con Cristina e litiga in studio con Riccardo : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 20 marzo su Canale 5 per la terza e ultima puntata settimanale. Si ripartirà dal confronto con il quale si è chiusa la puntata di ieri, ovvero le accuse reciproche di David e Cristina. Lei ha annunciato di avere iniziato a sentire Daniele e lui ha chiesto spiegazioni in tal senso, dato che solo qualche giorno prima la dama aveva annunciato un esclusivo interesse nei suoi confronti. Il chiarimento di ...

Anticipazioni U&D - trono over del 13 marzo : DAVID e Cristina escono dal programma : Avantieri è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la coppia formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. La prima, infatti, ha annunciato nuove importanti rivelazioni su Rocco Fredella e la sorpresa al castello, e i secondi hanno stupito tutti uscendo insieme dal programma. Le bugie di Rocco Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 13 marzo è ...

Trono Over - Ida tra DAVID e Cristina : arriva la reazione di Riccardo : Trono Over, Ida Platano vede David: Cristina furiosa, Riccardo Guarnieri dice la sua Riccardo Guarnieri non ci sta e a Uomini e Donne dice la sua sul comportamento tenuto da Ida Platano con David Scarantino. Quest’ultimo, per tre mesi, ha portato avanti la conoscenza con Cristina Incorvaia. Nonostante ciò, il cavaliere ha scelto di chiedere […] L'articolo Trono Over, Ida tra David e Cristina: arriva la reazione di Riccardo proviene ...