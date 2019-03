Conti: "Non ci sarà manovra correttiva"

"Di sicuro non ciuna. Punteremo su misure per la crescita e sullo sblocca cantieri. Dobbiamo solo accelerare. Spingere sulle misure che favoriscono la crescita". Così il premier, Conte, in un'intervista alla "Stampa". "Queste misure saranno anticipate con due decreti legge,mentre le varie leggi delega e i collegati decreti legislativi attueranno la più consistente rivoluzione riformatrice mai concepita dal Dopoguerra ad oggi. Il Paese non può più attendere", afferma Conte.(Di lunedì 25 marzo 2019)