Bob – La Nazionale azzurra in allenamento | i nomi dei convocati

(Di lunedì 25 marzo 2019) Boni, Mulassano, Ughi e Variola tornano a La Plagne per una settimana: con loro ci saranno anche Baumgartner e Verginer Proseguono gli allenamenti a La Plagne per laitaliana di bob. Gli atletidal direttore tecnico Omar Sacco stavolta sono se: a Marco Boni, Giovanni Mulassano, Costantino Ughi e Mattia Variola, già presenti nella settimana dall’11 al 16 marzo, tornano nella località francese per lavorare con il tecnico Manuel Machata e insieme a loro ci saranno anche Patrick Baumgartner, pilota dell’equipaggio di bob a quattro che ha vinto la Coppa Europa, e Alex Verginer, altro protagonista di quel trionfo. Arrivati a La Plagne domenica 24 marzo, i sei atleti resteranno in Francia per una settimana esatta, fino a domenica 31, allenandosi in vista di un ulteriore salto di qualità per la prossima stagione.L'articolo Bob – La...

