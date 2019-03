Basilicata | proiezioni | Bardi al 42 | 2%

Basilicata - le elezioni regionali in diretta. Proiezioni : il centrodestra dilaga - Bardi oltre il 42%. Trerotola al 33% - crollo del M5s : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Basilicata - lo spoglio in diretta : per le proiezioni Bardi al 41% - Trerotola al 33%. M5s fermo al 20% : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Marzo : Proiezioni : il centrosinistra cede anche la Basilicata a Salvini&B : Basilicata Vince Bardi, gode Salvini. Un altro tonfo dei 5Stelle Per le Proiezioni è un dominio: la Regione svolta a destra per la prima volta. Ancora male M5S, la lista del Capitano vicina al 20% di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Stati e statisti. “Salvini prende le distanze da Xi” ( La Stampa, 24.3). Si vede che fa già capoluogo. Guarda come rotolo. “Non ho mai Fatto politica, non sono mai andato ai comizi se ...

Basilicata - centrodestra verso il successo | Bardi batte Trerotola - staccato il M5s | Proiezioni : l'ex generale oltre il 40% : Ci si avvia verso la terza vittoria consecutiva per il centrodestra. Dopo le vittorie in Abruzzo e in Sardegna, la coalizione vince anche in Basilicata. L'affluenza ha toccato il 53,58%.

Elezioni Basilicata 2019. Risultati - proiezioni - spoglio - affluenza : la diretta : Chiudono alle 23 le urne per le Elezioni regionali 2019 in Basilicata . In corsa il generale Vito Bardi per il centrodestra, il 'farmacista di strada' Carlo Trerotola per il centrosinistra, l'...

Elezioni regionali Basilicata 2019 - dove seguire gli exit poll e le prime proiezioni : Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali in Basilicata. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primi exit poll e delle prime proiezioni: ecco dove seguire lo spoglio e la diffusione dei primi dati.Continua a leggere

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : affluenza - proiezioni e risultati - Sky TG24 - : Sono chiamati al voto 573.970 elettori che avranno tempo fino alle 23 per scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 in provincia di Potenza e sette in ...