Barcellona | Todibo inserito nell' affare de Ligt

Calciomercato Barcellona - colpo last minute del club blaugrana : arriva Todibo dal Tolosa : Il club spagnolo ha definito l’arrivo del classe ’99 dal Tolosa, andando a rinforzare il reparto difensivo blaugrana colpo in prospettiva del Barcellona, il club blaugrana ha messo infatti le mani su Jean-Clair Todibo. Il difensore classe 1999 si trasferisce in Spagna, andando a rinforzare fin da questa finestra di mercato la rosa di Valverde. Secondo quanto riferito dall’Equipe, la cessione verrà ufficializzata entro la ...