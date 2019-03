Ursula Bennardo a Sossio Aruta | Sogno un matrimonio stellare

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019), dalle pagine del settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' prima di accettare la proposta didel fidanzato(che la renderà mamma di un bel bebè). La dama tarantina sembra voler la certezza di essere l'unica donna della sua vita:tu mi avevi chiesto di essere meno gelosa, ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente una donna che ha subito delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre. Sono quindi attenta a tutto quello che mi gravita intorno perché voglio avere la sicurezza di non essere presa in giro. Non fraintendere. Mi fido ciecamente di te, però non è sempre facile starti vicino. Ti avverto, alla prima che mi fai ti mollo. Non mi interessano le scuse, perché nella vita ne ho sentite troppe. Quindi, sei avvertito. ...

