Palermo | incendiata l' auto di un' attivista di Libera

(Di domenica 24 marzo 2019)Nella notte è statal'mobile di Chiara Natoli, un'di '' a. Un chiaro atto intimidatorio ai danni di una delle protagoniste principali della manifestazione del 21 marzo scorso per ricordare le vittime di mafia che si è tenuta nel capoluogo siciliano. L'attentato incendiario che ha distrutto la suamobile è avvenuto nel cuore del Borgo Vecchio, nei pressi di una caserma della Gdf la cui presenza non ha scoraggiato i vigliacchi responsabili di questa azione.Chiara è in prima linea in '' dove è approdata dopo il servizio civile presso il Centro Studi Ed Iniziative Culturali Pio La Torre. Insieme ad altri si occupa di seguire la bottega didove vengono accolti studenti che arrivano da tutto il Paese. Ad informarla di quanto accaduto è stata la polizia, come lei stessa ha raccontato: "Stamattina, la polizia mi ha spiegato quello ...

