Palermo, bruciata l’auto di Chiara, militante di Libera: “Quelle fiamme non ci fermeranno” (Di domenica 24 marzo 2019) Atto intimidatorio contro Chiara Natoli, del coordinamento di Libera, l'associazione antimafia guidata da Don Ciotti. "Quelle fiamme non erano rivolte solo a me, ma colpiscono tutta Libera e i tantissimi che il 21 marzo sono stati con noi in piazza. Un Noi che a Palermo e in Sicilia sta facendo rifiorire una nuova primavera. Una primavera che nessuna incendio, nessuna intimidazione può fermare".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di domenica 24 marzo 2019) Atto intimidatorio controNatoli, del coordinamento di, l'associazione antimafia guidata da Don Ciotti. "Quellenon erano rivolte solo a me, ma colpiscono tuttae i tantissimi che il 21 marzo sono stati con noi in piazza. Un Noi che ae in Sicilia sta facendo rifiorire una nuova primavera. Una primavera che nessuna incendio, nessuna intimidazione può fermare".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Palermo, bruciata l'auto alla militante di Libera. Don Ciotti: 'E' una sfida per tutti noi' - pinapic : Solidarietà a #ChiaraNatoli e a @libera_annclm per l’inaccettabile atto intimidatorio di #Palermo. Chiara ha guidat… - RosannaMarani : Palermo, bruciata l'auto alla militante di Libera. Don Ciotti: 'E' una sfida per tutti noi' -