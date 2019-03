Elezioni regionali Basilicata 2019, dove seguire gli exit poll e le prime proiezioni (Di domenica 24 marzo 2019) Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali in Basilicata. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primi exit poll e delle prime proiezioni: ecco dove seguire lo spoglio e la diffusione dei primi dati.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di domenica 24 marzo 2019) Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per lein. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primie delle: eccolo spoglio e la diffusione dei primi dati.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

pdnetwork : #RegionaliBasilicata @nzingaretti chiude la campagna elettorale insieme al candidato presidente @CarloTrerotola 'Il… - pinapic : Oggi si svolgono le elezioni regionali in #Basilicata. Il voto di ciascuno di voi è prezioso. Quindi buon voto amic… - mirellaliuzzi : Il M5S ha voluto e votato lo #spazzacorrotti e non può avere nessuno indugio nell’espellere #DeVito. in Basilicata… -