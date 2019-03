Contributi misti per Quota 100 : quali sono utili e come renderli validi : Contributi misti per Quota 100: quali sono utili e come renderli validi Quota 100 è una delle principali misure attuate dal governo Lega-M5S. Le domande per l’uscita anticipata sono in linea con le aspettative, ma stanno comunque generando numeri importanti. La misura consente l’uscita anticipata con 62 anni di età e 38 anni di Contributi come requisiti minimi. Il “paletto” Contributivo è stato spesso oggetto di critiche, perché di fatto ...