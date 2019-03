Accordo Eni-Cnr | al Sud 4 laboratori per lo sviluppo sostenibile

Conte-Emiliano - patto anti xylella da 500 milioni. E l'Eni sigla il maxi Accordo col Cnr sulla ricerca : Investiremo nei prossimi quattro anni 3 miliardi di euro sulla parte di economia circolare ed energie rinnovabili proprio in prospettiva futura'. La joint research agreement prevede investimenti da ...

Trenitalia e CTRIP : Accordo commerciale per sviluppare turismo cinese in Italia : Far conoscere anche ai turisti cinesi le Frecce, insieme al servizio FrecciaLink, InterCity e ai treni regionali di TrenItalia , società del Gruppo FS Italiane , per visitare e apprezzare le bellezze ...

Accordo Italia-Slovenia su informatica e Big Data : ... l'Universit e la Ricerca, Miur, e il ministero dell'Educazione, della Scienza e dello Sport sloveno. Il ministro Marco Bussetti ha delegato alla firma il capo dipartimento per la Formazione ...

Assunzioni Trenitalia 2019 : 1000 posti in Italia - requisiti e Accordo : Assunzioni TrenItalia 2019: 1000 posti in Italia, requisiti e accordo Pochi giorni fa, lunedì 18 marzo, vertici di TrenItalia e sindacati hanno sottoscritto un accordo significativo; prevede un piano di mille nuove Assunzioni nel corso del 2019. La maggior parte dei posti andranno a coprire la necessità di macchinisti e capotreno dell’azienda. Assunzioni TrenItalia 2019: soddisfazione dei sindacati Si dicono particolarmente ...

Sostenibilità : firmato Accordo Maganetti-Cooperativa Speranza per la produzione di biometano liquido : Maganetti, lo storico gruppo valtellinese, e la Cooperativa agrozootecnica Speranza firmano un accordo di filiera per la produzione di biometano liquido proveniente da deiezioni animali e residui della produzione agricola, grazie anche all’attività` svolta dal CIB-Consorzio Italiano Biogas. In tutto 2.000 tonnellate ogni anno di metano liquefatto prodotto, piu` del 100% del fabbisogno della flotta del progetto LNG, Valtellina Logistica ...

ENI : Accordo con CDP su economia circolare - decarbonizzazione e sostenibilità : La partnership con Cassa depositi e prestiti ci dà grande forza per proseguire nel percorso verso un futuro di energia sempre più sostenibile e inserita in un contesto di economia circolare . Il ...

Imprese : Accordo Eni-Cdp per iniziative congiunte su economia circolare - decarbonizzazione e rinnovabili : Roma, 12 mar 18:15 -, Agenzia Nova, - L'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Cdp,, Fabrizio Palermo, e l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno..., Com,

Eni : Accordo con Corepla per produrre idrogeno da rifiuti di imballaggi in plastica : Eni e Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, hanno sottoscritto oggi un accordo finalizzato ad avviare progetti di ricerca per produrre idrogeno dai rifiuti di imballaggi in plastica non riciclabili. L’intesa, che è stata firmata da Giuseppe Ricci, Eni Chief Refining & Marketing Officer, e da Antonio Ciotti, Presidente di Corepla, si legge in una nota, definisce la costituzione ...

ENI e COREPLA - Accordo per produrre idrogeno da rifiuti imballaggi in plastica : ...che il mercato degli imballaggi non meccanicamente riciclabili avrà nei prossimi anni e studierà le tipologie di rifiuti utilizzabili per sviluppare un virtuoso e innovativo processo di economia ...

Eni : Accordo di partnership triennale con la Luiss (2) : (AdnKronos) - Eni fornirà il proprio supporto per l’organizzazione dell’evento e di workshop di approfondimento sulle sfide e le trasformazioni del mondo dell’energia che caratterizzeranno il prossimo futuro: digitalizzazione, decarbonizzazione, economia circolare, sviluppo sostenibile e salvaguardi

Eni : Accordo di partnership triennale con la Luiss : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Eni e Università Luiss Guido Carli hanno siglato oggi un accordo di partnership triennale per la realizzazione congiunta di programmi nell’ambito della formazione, dell’orientamento e dell’analisi geopolitica. L’intesa, si legge in una nota, è stata firmata presso il Campu

Speciale energia : Eni - Accordo tra Syndial e Veritas per trasformare rifiuti in carburanti a Porto Marghera : Roma, 04 mar 14:00 -, Agenzia Nova, - Porto Marghera rinasce con l'economia circolare: è stato sottoscritto a Venezia un protocollo d'intesa tra Syndial, Eni, e Veritas per studiare..., Com,

Eni ha negato esistenza di presunto Accordo con Rosneft - : Eni non ha partecipato al finanziamento dei partiti politici in alcun modo, come dichiarato dal settimanale L'Espresso, che ha riferito di un presunto accordo per la fornitura di gasolio tra Rosneft ...