Sampdoria | York Capital vuole fare anche uno stadio

Sampdoria - il fondo York Capital punta anche la Premier : ... magari creando una sorta di maxi gruppo di società, come fatto ad esempio dal Manchester City proprietario, tramite la sua holding City Football Group, di almeno altre 5 squadre in giro per il mondo.

La Sampdoria si appresta a diventare americana : Ferrero e la cessione alla York Capital con Vialli presidente - i dettagli : Massimo Ferrero sembra essere in procinto di cedere la Sampdoria al fondo York Capital Management, Vialli nuovo presidente doriano? Aria nuova in casa Sampdoria? Sembra proprio di sì. Il club blucerchiato potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi, le voci di cessione da parte di Massimo Ferrero si fanno sempre più rumorose, nonostante le smentite di rito alle quali siamo ormai abituati. Anche Thohir smentiva, idem Berlusconi, è la ...

Cessione Sampdoria - l'epicentro è New York : calma piatta e guerra di cifre? : A darsi appuntamento alcuni rappresentanti del fondo molto vicini al fondatore Dinan, che sarebbe particolarmente appassionato all'affare perchè uomo di sport, e altri emissari vicini al presidente ...

Il ruolo di Fiorentino dietro i contatti York Capital-Sampdoria : York Capital, il fondo d’investimento che ha messo nel mirino la Sampdoria, non è un soggetto sconosciuto per la città di Genova. Secondo quanto riportato dall’edizione ligure del quotidiano La Repubblica, già nel 2016, ai tempi in cui il banchiere Paolo Fiorentino (lo stesso che curò la cessione della Roma agli americani) era amministratore delegato […] L'articolo Il ruolo di Fiorentino dietro i contatti York Capital-Sampdoria ...