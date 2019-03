Nuovo trionfo per Bebe Vio

adnkronos

(Di sabato 23 marzo 2019)Vio trionfa nella tappa di Pisa della coppa del mondo di scherma paralimpica . Nella categoria B l'azzurra ha sconfitto in finale la cinese Xiao Rong per 15-5, mettendo così in bacheca il 21esimo successo in Coppa della sua carriera.

