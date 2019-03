Non ci sono più le scrittrici di una volta Ecco com' erano

Banche - le coincidenze degli ultimi giorni sono tante. Troppe per Non incuriosirmi : Curiose coincidenze, da sembrare quasi fortuite. A tutti noi, nel corso della vita, sono sicuramente capitati, in prima persona o a persone a noi vicine, degli accadimenti diciamo insoliti, determinati da una qualche incredibile coincidenza difficile da spiegare. Il grande psicoanalista Carl Gustav Jung tentò nel 1950 di descrivere questi fenomeni con la teoria della sincronicità, ovvero delle coincidenze significative. La trappola mentale in ...

Isola - Soleil Sorgè scoppia a piangere con Riccardo Fogli : 'Non sono così forte'. Ecco cosa sta succedendo : Soleil Sorgè scoppia in lacrime all' Isola dei Famosi. L'ex volto di Uomini e Donne alla fine avrebbe lasciato la corazza e, smessi i panni da 'superwoman', si sarebbe lasciata andare a uno sfogo con ...

Ousseynou Sy : Non sono pentito - lo rifarei 100 volte : Ousseynou Sy Il senegalese che ha sequestrato un bus con a bordo 51 ragazzini non chiede scusa per quanto accaduto. Rivendica con forza il suo gesto e di fatto davanti… L'articolo Ousseynou Sy: Non sono pentito, lo rifarei 100 volte proviene da Essere-Informati.it.

Italia - Chiellini in esclusiva : "Fiducia - Non presunzione : le basi ci sono" : Giorgio Chiellini è il capitano dell' Italia che inizia un nuovo ciclo: "E sento questo onore oltre che questa responsabilità - racconta in esclusiva a Sportmediaset.it -. La qualificazione ad Euro ...

Xi da Mattarella - accoglienza regale. Domani il giorno degli accordi - ma Non ci sono ostacoli - se Non tra gli alleati : Primo giorno della visita in Italia del presidente cinese. Il presidente italiano sottolinea la cooperazione rafforzata fra i due Paesi e parla anche di un confronto costruttivo sui diritti. Xi ha ...

Toto Cutugno strappa lettera deputati ucraini/ Concerto Kiev - 'Non sono una spia' : Toto Cutugno strappa la lettera-appello dei deputati ucraini: nel corso di un collegamento a La Vita in Diretta, il cantautore fa un gesto plateale

Nicoletta Indelicato - la ragazza fermata nega ogni accusa : “Non c’entro nulla - anche io sono vittima di Bonetta” : “Io non c’entro nulla con l’omicidio di Nicoletta Indelicato. Anch’io sono stata vittima di Carmelo Bonetta“. Questa è la dichiarazione resa davanti al giudice delle indagini preliminari da Margareta Buffa, la 29enne di origine romena sottoposta a fermo dai carabinieri all’alba di mercoledì insieme a Carmelo Bonetta. Buffa, quindi, scarica tutte le responsabilità del delitto su Bonetta. I due sono accusati di omicidio e di ...

Bugatti - Non solo auto : gli esclusivi orologi della casa francese sono mozzafiato [GALLERY] : La collaborazione tra Bugatti e Jacob & Co. riunisce due aziende che hanno fatto dell’avanguardia e della passione per il design la loro arma vincente La casa automobilistica francese supersportiva Bugatti ha oggi annunciato una partnership con Jacob & Co., leader nel mondo dell’orologeria più ricercata e rinomata casa di diamanti e gioielli; collaboreranno ad una serie di prodotti esclusivi a marchio congiunto. Questa ...

Nicoletta Indelicato - Margareta nega : 'Non l'ho uccisa - anche io sono una vittima' : nuovi sviluppi nella vicenda. Oggi era in programma l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari di Riccardo Alcamo, della 29enne di origine romena , sottoposta a fermo ...

Loggia massonica a Trapani - l’ex segretario di Alfano interrogato dai pm : “Non sono io la talpa. Non ero più al Viminale” : All’epoca dei fatti non lavorava più con il Ministro. E quindi, in pratica, non può essere lui la talpa nel Viminale che rivelò l’indagine in corso. Si difende così Giovannantonio Macchiarola, l’ex capo della segreteria di Angelino Alfano, ai tempi in cui era ministro dell’Interno. L’avvocato originario di Agrigento è stato interrogato in mattinata dai pm della procura di Trapani. L’interrogatorio è durato oltre due ore e ...

Real Madrid - clausole rescissorie esagerate : ma i 500 milioni di Varane Non sono record [DETTAGLI] : Filtra da più parti con insistenza, da un po’ di giorni, la notizia secondo cui Varane voglia lasciare il Real Madrid. Prima le indiscrezioni, poi la confessione che lo stesso difensore avrebbe fatto ai compagni circa l’addio questa estate. Secondo il Mundo Deportivo potrebbe essere solo una tattica per farsi aumentare l’ingaggio. Nel frattempo, la stessa società madrilena ha fatto ben capire che chiunque volesse ...

E sono lacrime : Masterchef - Cannavacciuolo Non si trattiene. “Un’emozione pazzesca” : A Masterchef è più frequente vedere i giudici rimproverare gli aspiranti cuochi in gara che commuoversi. Ma è successo anche questo nell’ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 21 marzo. Tutta ‘colpa’ dell’ospite vip della serata, ovvero Marco Pierre White, uno fra gli chef più celebri al mondo e primo chef britannico a ottenere 3 stelle Michelin all’età di 33 anni. White ha fatto uno dei più bei discorsi motivazionali di sempre e non ...

Cristiano Ronaldo - la decisione drastica della Juventus : perché i bianconeri Non possono andare negli Usa : ... in pochi mesi è diventato l' immagine della competività del club bianconero nel mondo. Senza contare che la società della famiglia Agnelli ha tutto l' interesse ad allargare il suo bacino di tifosi ...

Belen rompe il silenzio : "E' stato Stefano a tornare : aveva sbagliato. Non sono riuscita a costruire un'altra famiglia" : La showgirl argentina parla per la prima volta del riavvicinamento all'ex marito. La coppia si è detta addio nel 2015 dopo...