L' ultimo abbraccio all' Europa

ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2019) Mai visto tanti sconfitti tutti insieme. Mai visto tanta cocciuta rassegnazione. E amen se è un ossimoro. I remainers di Londra e dintorni, oggi, hanno sfilato per il cuore della città per chiedere che si possa votare di nuovo. Tanti, colorati, festosi. Un serpentone azzurro come la bandiera dell’Ue

BianchiLuigia : RT @ilfoglio_it: La piazza di #Londra prova a rovesciare la #Brexit all'ultimo minuto. Gli slogan, le speranze e sì, anche la rassegnazione… - lubenasich : RT @ilfoglio_it: La piazza di #Londra prova a rovesciare la #Brexit all'ultimo minuto. Gli slogan, le speranze e sì, anche la rassegnazione… - SchwarzGuido : RT @ilfoglio_it: La piazza di #Londra prova a rovesciare la #Brexit all'ultimo minuto. Gli slogan, le speranze e sì, anche la rassegnazione… -