Lakers - il flop è totale : LeBron fuori dai playoff dopo 13 anni : Il re ha abdicato. Un fallimento, la delusione maggiore della carriera, ora mascherata da parole di circostanza, 'continuerò a lavorare duro, e a guardare avanti',. Diciotto giorni e dieci partite ...

Los Angeles Lakers - il flop è servito : la barca di LeBron James e Walton affonda inopinatamente : LeBron James non è riuscito a far cambiare rotta ai Los Angeles Lakers che adesso sono ad un passo dall’eliminazione dalla post season LeBron James ed i suoi Los Angeles Lakers sono ad un passo dal baratro. L’esclusione dai playoff è sempre più vicina, sopratutto dopo la sconfitta nel derby di questa notte contro i Clippers, avversari diretti nella corsa all’ottavo posto assieme a Spurs e Kings. 30 vinte e 34 perse per ...

NBA - Los Angeles Lakers a rischio flop : LeBron James e soci hanno solo il 5% di possibilità di andare ai playoff : Los Angeles Lakers imbottigliati in una situazione di classifica molto delicata ad Ovest, LeBron e soci rischiano di restare fuori dai playoff I Los Angeles Lakers rischiano grosso. Una squadra con LeBron James a roster, non può davvero permettersi di restare fuori dai playoff. Uno studio condotto da Espn dà però pochissime chance ai Lakers di approdare alla postseason, pensate, solo il 5% delle possibilità di raggiungere almeno ...

Nba mercato - pagelle : Lakers flop - Phila regina : Anthony Davis non si è mosso. Ma le emozioni nel mercato Nba non sono mancate. Tra chi si è mosso per vincere subito e chi ha lavorato per cercare di tornare presto ad essere protagonista, ecco i voti ...