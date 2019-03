blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)"Partiamo dalle origini" introduce Peter Gomez entrando in studio, dove, stasera nella puntata de Lain onda sul Nove, intervista un ospite d'eccezione. Stiamo parlando di, uno dei padri della tv che proprio sin dalle origini inizia a raccontare a Gomez della sua carriera."Com'è nato?", gli domanda Gomez. E così riscopriamo di come il tutto parta un lunedì sera dal Teatro Sistina di Roma, dopo che una strana idea di, quella di intrattenere gli spettatori in attesa di entrare in teatro, prenderà forma diventando un esperimento vero e proprio, portando piano piano, quasi inaspettatamente, a quello che conosciamocome il primo veroin tv. "Fu un grande debutto. Quando capimmo che funzionava, spostammo tutto al Parioli, portando ila divenire uno spettacolo settimanale. ...

SerieTvserie : La Confessione, Maurizio Costanzo: 'Dal Maurizio Costanzo Show ai talk di oggi, l'importante è il frittomisto' - tvblogit : La Confessione, Maurizio Costanzo: 'Dal Maurizio Costanzo Show ai talk di oggi, l… -