ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Sempre allergico alle regole del mercato, dei costumi e della vita preconfezionata,rimusicale con un album destinato al grande successo. Un ritorno che suscita davvero tantissima curiosità; infatti l'album è il frutto di un risultato che arriva dopo anni di sacrifici scarniti dalle vicende della vita di tutti i giorni che hanno determinato l'esistenza dell'artista.L'album dal titolo 'Sottozero' è la rappresentazione del mutamento dell'uomo e dell'artista, il quale vive per vincere nonostante la provenienza dai vicoli della disperazione. "Qualcosa di inaspettato, irraggiungibile, partire da zero senza mezzi e allineamenti - dice l'artista -. Ca' famm all'uocchie e tutto il mondo contro". In altri termini, "con le lacrime, sudore e fame è nato l'album 'Sottozero'". In attesa dell'uscita dell'album 'Sottozero' previsto per il mese di aprile, nei prossimi ...

ilfogliettone : Il rapper Bandog torna sulla scena: 'Riparto da Sottozero' - -