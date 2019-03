Il cardinale a processo per presunte coperture si è dimesso

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Un altro caso di dimissioni rischia di compromettere il clima in Vaticano. IlRicardo Ezzati, che è stato convocato da una procura cilena per rispondere di presunti insabbiamenti, ha fatto un passo indietro rispetto all'incarico ricoperto a Santiago del Cile. Non è più l'arcivescovo della storica arcidiocesi. Papa Francesco, in questo caso, ha accettato l'atto formale. Scelta che il pontefice argentino non ha operato pochi giorni fa, quando si è trattato di decidere sul caso di un altro porporato, il francese Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, allontanatosi sua sponte da quest'altra arcidiocesi. Il francese è invece stato condannato a sei mesi in primo grado per. Pare che Bergoglio non sia convinto della veridicità del quadro accusatorio che interessa il porporato transalpino.Ezzati, invece, ha lasciato. Ma la rinuncia, va detto per completezza, è stata ...

