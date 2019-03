Con Google Assistant è possibile chiedere un rimborso al Play Store in inglese

Tesla si prepara ad aggiornare il suo browser integrato nelle auto Con Google Chromium : Elon Musk ha finalmente reso noto che Tesla sta per aggiornare il browser delle sue auto utilizzando Google Chromium, ossia il progetto open source di Google L'articolo Tesla si prepara ad aggiornare il suo browser integrato nelle auto con Google Chromium proviene da TuttoAndroid.

Ict : Codemotion - partnership Con Google Cloud - Facebook Developer Circles e Nexi : Roma, 22 mar. (Labitalia) - Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi scelgono Codemotion per[...]

Come funziona la Console Google Stadia? Ecco la Connessione da avere per usarla al meglio : Ormai lo avrete capito un po' tutti, la console Google Stadia in realtà non è una console nel senso più tradizionale del termine. Con Stadia, Google vuole rivoluzionare il modo di creare e fruire i videogiochi, permettendo di accedere ai propri titoli preferiti da qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione alla rete, utilizzando l'infrastruttura alla base di Project Stream e il browser Chrome. Il tutto in nome dell'inclusività, con ...

Google potrebbe spingersi oltre Con una nuova tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera : Google potrebbe essere al lavoro su una nuova tecnologia "4D" che ha a che vedere con la stabilizzazione della fotocamera: si tratta di una novità per i Google Pixel 4? L'articolo Google potrebbe spingersi oltre con una nuova tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

"Google Stadia fa parte di un allontanamento dalle Console inevitabile e di sola andata" : Google Stadia è un servizio che si è presentato in pompa magna e che ha inevitabilmente spinto utenti e addetti ai lavori a chiedersi se questo sia l'inizio della fine delle console. Lo streaming sarà la prossima grande rivoluzione che cambierà completamente l'industria videoludica?L'ex chairman di Sony, Andrew House, ormai un anno fa aveva parlato dello streaming come della possibile prossima grande svolta del videogioco e di questo ne è ...

Alle 18 : 30 in diretta Con EuroLive : i pro e i Contro di Google Stadia e il gaming via streaming per le aziende e i giocatori : Le dirette di Eurogamer.it vi accompagnano verso il weekend con EuroLive e in particolare con un approfondimento molto interessante su un argomento del momento: Google Stadia e in generale il gaming via streaming.La live in questione cercherà di sondare i pro e i contro di questo tipo di servizi analizzando sia la prospettiva delle grandi aziende che quella dei consumatori, dei gamer che si troveranno di fronte a questi servizi tutti da ...

La Console Google Stadia non è mai esistita : le origini di un progetto pensato per lo streaming : Tranquilli, cari appassionati geek, la console Google Stadia è stata effettivamente annunciata tra le luci e i colori della GDC 2019 di San Francisco. Semplicemente, la visione sul futuro del gaming del colosso di Mountain View è assai diversa da quella che si aspettava una certa frangia di utenza. In particolare quella più conservatrice. Stadia, infatti, non è una console tradizionale: come vi ho spiegato in questo articolo, si presenta come ...

eBay - stretta di mano Con Google : arriva Google Pay tra i metodi di pagamento : eBay ha annunciato in un comunicato stampa la disponibilità (prossima) di Google Pay, sia su piattaforma web, da PC e mobile, che sull'app per Android L'articolo eBay, stretta di mano con Google: arriva Google Pay tra i metodi di pagamento proviene da TuttoAndroid.

Non c'è mai stata nessuna Console fisica nel progetto di Google Stadia : Prima della presentazione di Stadia (nuova piattaforma per il gioco in streaming), la rete è stata inondata di rumor e speculazioni varie sul nuovo progetto del colosso informatico Google. Ma come Phil Harrison ha svelato ai microfoni di IGN, non c'è mai stata nessuna console fisica nel progetto.Ecco quanto affermato da Harrison durante la GDC 2019:"Non c'è mai stata una console fisica e mai ci sarà. Stadia si basa sul fatto che non siamo una ...

Google Stadia : non sarà possibile utilizzare i Contenuti scaricati in modalità offline : Google sta facendo il suo primo passo significativo nel gaming con Stadia, la sua ambiziosa nuova piattaforma cloud. Come xCloud di Microsoft, Stadia offrirà ai giocatori la possibilità di riprodurre video in streaming su una varietà di dispositivi, insieme a una serie di altre innovazioni. E mentre ci sono ancora molte domande intorno alla piattaforma, una cosa che ora sappiamo è che non offrirà download offline.GameSpot ha avuto l'opportunità ...

Google Podcasts sbarca sul Web Con un suo client : Il team che lavora a Google Podcasts ha deciso di focalizzarsi inizialmente su Android e dispositivi Google Home ma ora è arrivato il momento di concentrarsi sul Web L'articolo Google Podcasts sbarca sul Web con un suo client proviene da TuttoAndroid.

Google News Continua a migliorare e a combattere le fake news : Il team di Google news ha reso noto di avere a cuore la battaglia contro il fenomeno delle fake news e ha studiato una nuova soluzione. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google news continua a migliorare e a combattere le fake news proviene da TuttoAndroid.

Google celebra il grande Johann Sebastian Bach Con 10 giorni d’anticipo e un doodle che si può… suonare! : Johann Sebastian Bach entra nella storia dei doodle di Google, e non solo perchè per molti Paesi (come l’Italia) è il 3° doodle consecutivo dopo quelli della Festa del Papà del 19 Marzo e dell’Equinozio di Primavera di ieri, 20 Marzo, ma anche perchè è il primo doodle della storia realizzato con Al, in collaborazione tra i team di Google Magenta e Google PAIR. Così il doodle diventa una grande esperienza interattiva che incoraggia ...