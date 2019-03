Cina | moglie Xi Jinping indossa vestito color crema e trench chiaro

Massimo Boldi : "Ho lavorato con donne affasCinanti - ma mia moglie Marisa era la più bella. De Sica? Cominciò tutto per caso" : "Ho lavorato con le donne più belle del mondo. La donna più bella era la mia povera Marisa. Ero molto innamorato di lei". La moglie di Massimo Boldi è morta ad appena 47 anni, scomparsa a causa di una malattia. Da lei, l'attore ha avuto tre figlie e la considera tutt'oggi l'amore più grande della sua vita. Lo ha raccontato nel corso di un'intervista rilasciata ai Lunatici, il programma su Radio 2 condotto da Roberto ...

Maltrattava la moglie - divieto avviCinamento con il braccialetto elettronico : di Elvira Terranova, - Per non fare riavvicinare il marito violento alla moglie, il gip del Tribunale di Palermo Walter Turturici ha disposto per l'uomo, un palermitano, l'utilizzo del braccialetto ...

Brescia - inserisce per errore la marcia : investe e uccide la moglie Natalina trasCinandola per metri : Incidente tragico oggi nella piazza centrale di Pontevico, paese in provincia di Brescia. Un uomo ha ingranato per errore la marcia del cambio automatico e ha travolto e ucciso la moglie....

Brescia - in retromarcia investe e uccide per errore la moglie : trasCinata per metri : Una brutto fatto di cronaca si è verificato poco prima delle ore 14:00 di oggi, domenica 3 febbraio 2019. Un uomo ha infatti investito per errore sua moglie con l'automobile di famiglia. La tragedia si è verificata a Pontevico, nel Bresciano, nella piazza centrale del paese. Non sono ancora chiare le cause del tragico dell'incidente, ma sembra che si sia trattato a tutti gli effetti di una tragica fatalità. Forse un malore, o una banale ...

