Baghuz liberata | padre di Orsetti | Avrebbe gioito con noi

Siria - Baghuz liberata dai curdi : cade ultima roccaforte Isis : È caduta l'ultima roccaforte del sedicente Stato Islamico in Siria. Le Forze democratiche Siriane (Sdf) sono riuscite a riprendere il controllo di Baghuz, mettendo così fine a 5 anni di guerra. Ad annunciare la notizia è stato Mustafa Bali, portavoce delle Sdf, attraverso twitter: "Le Forze democratiche Siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto califfato e la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'Isis. In ...