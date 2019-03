Assoluti | Bassino strappa scettro a Brignone in gigante

ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Martaa Federica(dominatrice negli ultimi due anni) lodelfemminile nei Campionati Italianiche si sono disputati sulla pista di Cortina d'Ampezzo. La cuneese ha battuto la valdostana di 96 centesimi, mentre sul terzo gradino del podio e' salita la milanese Luisa Matilde Maria Bertani, in ritardo di 2"05.Per lasi tratta del secondo tricolore in carriera. Sorpresa, invece, tra gli uomini nei pali stretti. Sulla pista Druscie' a conquistare il tricolore dello slalom e' stato Pietro Canzio, uno dei talenti piu' promettenti della nazionale italiana, che ha nella polivalenza la propria forza. L'atleta classe 1998, ha conquistato la medaglia d'oro rimontando tre posizioni nella seconda manche. Sul podio sono saliti anche Fabian Bacher, argento per il secondo anno di fila con 28 centesimi di distacco, e Hans Vaccari, bronzo a 34 ...

