Arrivano i 'Panda bond' : Realizzazione di un piano di emissioni obbligazionarie, 'Panda bond' , e strutturazione di un programma di co-finanziamento per imprese italiane che investono in Cina. E' quanto prevede l'intesa ...

Italia-Cina - Arrivano i Panda bond : Lungo la nuova Via della Seta gli affari impongono tempi veloci. Così veloci che per un dossier pesante, capace di legare le economie di Italia e Cina, l'orizzonte dell'attuazione è imminente, "al massimo qualche settimana" rivela una fonte di mercato a Huffpost. Il nome che comparirà su questo dossier - fra i tanti memorandum che saranno sottoscritti tra venerdì e sabato in occasione della visita italiana del ...