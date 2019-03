Addio al principe del Mossad | la spia che catturò Eichmann

corriere

(Di sabato 23 marzo 2019) Un uomo per le situazioni complicate, undello spionaggio venuto dal kibbutz. Rafi Eitan se ne andato a 92 anni dopo una vita avventurosa nel mondo delle ombre israeliane. Un eroe, lo ha definito il premier Netanyahu. Una leggenda per quanti lo hanno apprezzato, un tipo scorbutico per qualche collega, un avversario implacabile per i molti ...

