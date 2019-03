5 libri per capire la resistenza curda e il Rojava

wired

(Di sabato 23 marzo 2019) Soldatesse curde dell’Ypg (foto: Andia/UIG via Getty Images) Lunedì 18 marzo in Siria l’Isis ha ucciso Lorenzo Orsetti, detto Orso, 33enne originario di Firenze, che da qualche tempo combatteva al fianco delle Ypg, le unità di difesa popolare curde nel, il Curdistan siriano. L’assassinio ha fatto molto scalpore – anche per il commovente messaggio d’addio lasciato da Orsetti – ma la tragedia è un punto di partenza per parlare di questo angolo di mondo, spesso dimenticato dai media mainstream e dall’opinione pubblica: come il giovane fiorentino, molti altri occidentali sono partiti per unirsi alle battaglie dei curdi. Ilesercita un fascino importante, quasi romantico, per la sua struttura politica e sociale, gli ideali di emancipazione femminile e di democrazia, l’ambientalismo. La terra dei curdi in Siria è il primo tema indagato da una ...

