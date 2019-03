Valencia vs Batman | è disputa tra chi meriti di più il pipistrello sul petto

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Leggendoverrebbe da chiedersi se sia(anziché il Villareal) il prossimo avversario delin Europa League e si giocherà prima al Mestalla o prima a Gotham City. Battute a parte la questione è tutt'altra e gira intorno ad un elemento ben più specifico, vale a dire il logo delche campeggia sia suldel cavaliere oscuro di Gotham sia su quello dei calciatorini. La Dc Comics, celebre casa fumettistica americana proprietaria tra l'altro non solo dima anche di Superman e Wonder Woman, ha infatti fatto causa alpoiché la rielaborazione del logo attuata dal club spagnolo per celebrare i suoi cento anni di vita, risulta troppo simile a quella campeggiante suldel noto uomo-. La questione era già uscita fuori nel 2014, ma in quel caso la celebre casa fumettistica americana desistette dal fare causa al ...

