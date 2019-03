Trial Rising | Via alla prima Stagione

Trials Rising è disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Trials Rising è ora disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, al prezzo di 24,99 €. Ubisoft RedLynx, uno studio con sede a Helsinki, in Finlandia, è tornato con Trials Rising per offrire il più ricco e avvincente seguito della serie, combinando il suo celebre gameplay con uno stile grafico rinnovato, ancora ...

Trials Rising - recensione : Nei giochi sportivi a sfondo motoristico spesso la differenza tra una buona e una cattiva prestazione è talmente sottile da sembrare impercettibile. Vi è mai capitato, ad esempio, di tentare decine di volte un giro veloce su un qualsiasi gioco di guida (il primo che ci viene in mente è il leggendario Autumn Ring del primo Gran Turismo) e di non veder scendere il tempo neanche di un decimo di secondo nonostante l'apparente perfezione delle ...

Annunciate le date della beta di Trials Rising : Ubisoft ha finalmente annunciato quando potremo mettere mano su Trials Rising. Come possiamo vedere infatti, potremo provare il gioco in occasione del lancio della beta pubblica, la quale sarà disponibile a partire dal 21 al 25 febbraio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Read more…

Ubisoft annuncia le date dell’Open Beta di Trials Rising : Ubisoft annuncia che la Open Beta di Trials Rising si svolgerà dal 21 febbraio al 25 febbraio su PlayStation 4, sui dispositivi della famiglia Xbox, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch , e PC. La Open Beta sarà disponibile per il pre-load a partire dal 19 febbraio. Questa fase di test è un invito per tutti i giocatori a sperimentare un piccolo assaggio delle spettacolari evoluzioni di Trials Rising prima del lancio ...

Svelato il piano post lancio di Trials Rising : Ubisoft presenta il programma post lancio di Trials Rising, l'atteso nuovo capitolo della serie, annunciando un Trials Rising Expansion Pass contenente una serie di contenuti interessanti tra cui più di 55 nuovi tracciati, oggetti per la personalizzazione e adesivi.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Ubisoft svela i contenuti in arrivo per Trials Rising : Ubisoft ha svelato i suoi piani post-lancio per Trials Rising, il nuovo titolo dell’avvincente serie di Trials. I contenuti post-lancio di Trials Rising includeranno il Trials Rising Expansion Pass, oltre a una serie di Eventi gratuiti e Stagioni, che daranno la possibilità ai giocatori di accedere a nuovi contenuti e mantenere sempre viva la competizione. Trials Rising sarà disponibile in tutto il mondo dal 26 febbraio 2019 ...

Trials Rising : Ubisoft spiega il funzionamento del suo "intelligente" sistema di microtransazioni : Dopo aver annunciato, lo scorso anno, che in Trials Rising sarebbe stato presente un sistema di loot boxes e microtransazioni, Ubisoft ne ha illustrato il funzionamento in dettaglio ai colleghi di Eurogamer.net. Osserviamolo anche noi più da vicino.Come mostrato a un evento dedicato alla stampa, in Trials Rising, ogni volta che il giocatore sale di livello nel corso della campagna, si viene ricompensati con una loot box contenente al suo interno ...