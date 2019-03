Toninelli | Italia-Cina accordo trasparente sulla via della seta

Sfiducia Toninelli - respinte le due mozioni di Pd e Forza Italia. Assente Salvini : Dopo sospensioni, proteste con tanto di cartelli, ‘bunga bunga’ urlati e gesti delle manette in Senato, sono state respinte le due mozioni di Sfiducia di Pd e Forza Italia presentate contro il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. I sì alla mozione Pd sono stati 102, 159 i contrari, 19 gli astenuti. I senatori presenti erano 283, i votanti 280, la maggioranza era fissata a 131 voti. A favore del documento ha ...

Senato - mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende : “Ridiscuterla un dovere - io coerente” : Una firmata dal Pd, l’altra da Forza Italia. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni di Danilo Toninelli per l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Al Senato è il giorno della discussione delle due mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo ...

Chieste le dimissioni di Toninelli - Forza Italia : 'Vada subito via - ministro inutile' : Nuovi grattacapi per il governo, ora anche Forza Italia si accoda al Pd nel presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Danilo Toninelli. La conferenza dei capogruppo ha deciso che il Senato, il 21 marzo prossimo, voterà le mozioni di sfiducia presentate dai due partiti: entrambi gli schieramenti accusano il ministro di aver mentito sulla Tav. Toninelli, presentate due mozioni di sfiducia Torna ad accendersi la miccia sulla Torino-Lione ...

Conte e i cantieri fermi 'Girerò l'Italia con Toninelli per far ripartire i lavori' : ROMA 'Preannuncio che prima del Cdm con Toninelli abbiamo avuto modo di parlare a lungo e abbiamo concordato che nelle settimane e mesi a venire saremo cantiere su cantiere, batteremo palmo a palmo il ...

Inaccettabile che il Tirolo fermi i Tir italiani al Brennero. Toninelli scrive a Bruxelles : ... e ha chiesto che Bruxelles inviti le autorità austriache a desistere dall'adozione delle misure notificate dal Governo federale austriaco alla direzione generale della Commissione per la politica in ...

Toninelli re delle figuracce : 27 cantieri bloccati in Italia : "Non c'è una sola opera bloccata in questo paese. C'è soltanto la Tav sospesa". Nessun dubbio da parte del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che regala ai cittadini granitiche certezze. Peccato che siano del tutto infondate. Possibile che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non sappia che ci sono almeno 27 opere bloccate sparse lungo la nostra penisola? Possibile che il responsabile del dicastero che si occupa ...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di consultazione popolare. Salvini: siamo sempre favorevoli ai referendum...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : «In un paese che ha visto 43 morti a Genova e la strada statale E45 chiusa da un magistrato - si chiede il ministro - come può la politica decidere di impiegare quasi tutti i soldi che ha a ...

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min