(Di venerdì 22 marzo 2019) Ultimastagionale per ladeldi sci di: nelledi, in Canada, si è gareggiato in tecnica libera. Tra gli uomini successo del norvegese Johannes, che batte Federico Pellegrino, ancora una volta splendido secondo, mentre il russo Alexander Bolshunov, rivale del norvegese in classifica generale, chiude quarto. Tra le donnee porta a casa ladi specialità la svedese Stina Nilsson, mentre la norvegese Ingvild Oestberg allungaclassifica generale. Fuori ai quarti le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni.maschile si impone il norvegese Johannes, che chiude in 3’22″14 e precede di 1″10 il nostro Federico Pellegrino. Terzo gradino del podio per Sindre Skar a 1″55: il norvegese fa un gran favore al connazionale battendo per appena due centesimi il russo Alexander ...

