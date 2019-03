Perle | in primavera | dalla testa ai piedi

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dolce & GabbanaJennifer BehrTbilisiGucciBurberryBracliEugenia KimPinkoZaraAshley WilliamsLe SpecsLele SadoughiGrlfrndPeter PilottoRené CaovillaSimone RochaElisabetta FranchiHuishan ZhangPaula CademartoriAccessorizeTanya LitkovskaSimone RochaDadà EyewearNicholas KirkwoodLelet NYTWINSET MilanoManish AroraPrincessaichaLucy FolkMangoMiu MiuClaire'sLoribluMirit WeinstockFashion EastJackie Kennedy diceva che «lesono sempre appropriate». E anche nel 2019 non si può che dare ragione alla First lady di stile. Le, che si tratti di un girocollo o di un paio di orecchini, stanno infatti bene con tutto, tanto con look casual come camicia bianca e jeans, quando con qualcosa di più elegante come un tubino nero o un twin-set. Il perché è semplice: illuminano e danno all’outfit un tocco atemporale.Per la/estate 2019, però, lesono da indossare come accessori, ...

