Paquetá e la 10 del Brasile | ' Spero di essere all' altezza Gattuso è un grande'

Milan - Caldara parla del suo rientro - di Piatek e Paquetá : ... Mattia Caldara , ha parla to del suo periodo lontano dal campo ai microfoni di 'Sky Sport': 'È stato un momento difficile. Non mero mai stato così lontano dai campi. Adesso guardo solo al futuro. ...

Lucas Paquetà - 5 curiosità sul brasiliano del Milan : Non tutto il male viene per nuocere e sembra proprio che questo proverbio sia avvalorato dal mercato rossonero. Con Higuaìn sottotono e col mal di pancia sembrava proprio che l'attacco dovesse far leva sul Pungiglione Cutrone che, si sa, è di belle speranze ma non ancora da 20-25 segnature stagionali. Ed invece Maldini e Leonardo tirano fuori dal cilindro due assi: Piatek e Paquetà. Se del bomber polacco ne conoscevamo gia le fattezze in casa ...