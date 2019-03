La Modalità scura per Google Chrome è qui | ecco come averla subito nella versione Beta 74

Google sta introducendo la Modalità scura nell’app Note di Keep : Il rinnovamento grafico con il Material Theme avvenuto lo scorso ottobre per l'app Note di Keep ha sollevato non poche lamentele sul fatto che lo sfondo bianco risulta troppo luminoso. Sembra che le cose stiano per cambiare con la versione 5.19.111.06 dell'app, la quale conferma che il team di Google è al lavoro per sviluppare una modalità scura per Note di Keep. L'articolo Google sta introducendo la modalità scura nell’app Note di Keep ...

POCO Launcher introduce la Modalità scura nella versione beta - ecco come testarla : POCO Launcher riceve un nuovo aggiornamento che introduce la modalità scura. ecco come fare a entrare nel programma beta e provarla subito. L'articolo POCO Launcher introduce la modalità scura nella versione beta, ecco come testarla proviene da TuttoAndroid.

Google Drive 2.19.112 ha la Modalità scura - a patto che abbiate Android Q e sappiate “cercare” : I segnali che prefigurano un epilogo positivo per tutti quelli che la vorrebbero in pianta stabile all'interno delle opzioni di sistema arrivano L'articolo Google Drive 2.19.112 ha la modalità scura, a patto che abbiate Android Q e sappiate “cercare” proviene da TuttoAndroid.

Google introduce i backup Express in Google Foto - la pagina Priorità in Google Drive e corregge la Modalità scura in Android Q : Google introduce i backup Express in Google Foto e corregge alcuni bug nella visualizzazione in modalità scura universale su Android Q, inoltre prepara la pagina Priorità in Google Drive per ottimizzare i flussi di lavoro sfruttando l'apprendimento automatico. L'articolo Google introduce i backup Express in Google Foto, la pagina Priorità in Google Drive e corregge la modalità scura in Android Q proviene da TuttoAndroid.

Viber e Nova Launcher 6.1 beta ricevono la Modalità scura - insieme ad altre novità : Il tema scuro sta raggiungendo un numero sempre maggiore di applicazioni e tra le ultime a ricevere questa funzionalità segnaliamo Nova Launcher 6.1 beta e la popolare app di messaggistica Viber. L'articolo Viber e Nova Launcher 6.1 beta ricevono la modalità scura, insieme ad altre novità proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura e un nuovo layout per le schede sono arrivate in Chrome Canary 74 : ecco come attivarle : Il tema scuro è in sperimentazione in Google Chrome per Android, ma solo nel canale sperimentale Canary. L'ultima versione aggiunge un nuovo flag sperimentale nelle impostazioni, il quale, se abilitato, attiva la modalità scura dell'interfaccia utente. Google Chrome Canary sta sviluppando anche un nuovo commutatore di schede che presenta le anteprime come una griglia anziché come una lista. L'articolo La modalità scura e un nuovo layout per le ...

La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la Modalità scura e la percentuale di avanzamento : Google sta gradualmente introducendo il tema scuro in molte delle sue app e servizi e l'interfaccia di aggiornamento dei dispositivi Google Pixel è l'ultima a riceverlo, inoltre, alcuni utenti vedono anche una barra con la percentuale dell'avanzamento del processo di installazione. L'articolo La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento proviene da TuttoAndroid.

7 launcher Android con Modalità oscura : Tutti la amano, tutti la vogliono. La modalità oscura o dark mode è l’ultima moda in fatto di smartphone e PC visto quanto siano luminosi gli schermi iper risoluti di questi gadget tecnologici. Lo sono tanta da spingere le aziende a ridurre o rimuovere (con opportune funzioni) la luce blu (Continua a leggere)L'articolo 7 launcher Android con modalità oscura è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

La Modalità scura arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary : La modalità scura arriva su Google Chrome, partendo inizialmente dalla versione Canary, anche se ci sono ancora cose da sistemare. L'articolo La modalità scura arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura di Google Chrome per Android e WebView renderà scure anche le pagine web : Come anticipato nella beta 73 di Google Chrome, l'interfaccia utente veniva oscurata esclusivamente nel menu pop-up che compare tenendo premuto su un link o su una immagine, con lo stesso colore grigio adottato per la modalità Incognito, tuttavia una nuova modifica del codice indica che Google Chrome per Android applicherà automaticamente il tema scuro alle pagine web quando si utilizzerà l'imminente e attesa modalità dark. L'articolo La ...

MIUI 10 Global Beta introduce Mi Pay e la Modalità scura per alcune applicazioni di sistema : Xiaomi sta introducendo la modalità scura in numerose applicazioni di sistema con il più recente aggiornamento di MIUI 10 Global Beta. L'articolo MIUI 10 Global Beta introduce Mi Pay e la modalità scura per alcune applicazioni di sistema proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 73 beta testa la Modalità scura - aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro : La beta 73 di Google Chrome introduce la modalità scura, nuovi funzioni di sincronizzazione, supporto per Auto PiP e altro. L'articolo Google Chrome 73 beta testa la modalità scura, aggiunge nuove funzioni di sincronizzazione e altro proviene da TuttoAndroid.