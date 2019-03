Ethiopian Airlines smentisce il rapporto del NYT

Aereo Ethiopian Airlines - Boeing : “Presto l’aggiornamento del software” : L’amministratore di Boeing, Dennis Muilenburg, ha tentato di rassicurare clienti e passeggeri in un messaggio video, a seguito dell’incidente che ha coinvolto lo scorso 10 marzo il velivolo Ethiopian Airlines, per un problema al software. “La sicurezza è al centro di quello che siamo a Boeing e garantire sicurezza e viaggi affidabili sui nostri aerei è il nostro principale impegno nei confronti di tutti. Presto rilasceremo un ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo Lion air : Ci sono “evidenti analogie” tra l’incidente del Boeing 737 Max8 della Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo, e lo schianto del volo della Lion Air in Indonesia il 29 ottobre scorso. E’ quanto emerge dall’analisi delle scatole nere, a quanto riferisce il ministero dei Trasporti dell’Etiopia. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo ...

I dati emersi dalla scatola nera del volo Ethiopian Airlines precipitato domenica sono simili a quelli del volo precipitato a ottobre in Indonesia : I dati emersi dall’analisi della scatola nera del volo 302 di Ethiopian Airlines precipitato in Etiopia domenica 10 marzo sono simili a quelli dell’aereo della compagnia Lion Air precipitato pochi mesi fa in Indonesia, ha detto il ministro dei Trasporti

Disastro Ethiopian Airlines : il Boeing 737 Max andava troppo veloce - il pilota : “problemi a controllare il velivolo” : L’aereo della Ethiopian Airlines “andava troppo veloce già dopo il decollo” è quanto emerge dall’audio della comunicazione tra la torre di controllo dell’aeroporto della capitale etiope e il pilota del volo 302. Questo secondo quanto riporta la Reuters citando una fonte che avrebbe ascoltato la conversazione del Boeing 737 Max 8, che si e’ schiantato domenica scorsa nei pressi di Addis Abeba. Il pilota ...

Incidente Ethiopian Airlines - Boeing 737 Max “molto veloce dopo decollo”. L’urlo del pilota alla torre di controllo : “Break” : L’aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocità dopo il decollo“, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente“. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha riportato la notizia sul proprio ...

Ethiopian Airlines : la causa dello schianto sarebbe l'alta velocità : Una fonte che ha ascoltato la registrazione del controllo del traffico aereo riporta che, l'aereo che si è schiantato uccidendo 157 persone, avrebbe avuto una velocità insolitamente elevata dopo il ...

Scatole nere del Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines inviate a Parigi per indagini : Le Scatole nere del volo della Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa ad Addis Abeba sono state inviate a Parigi per essere analizzate: lo ha reso noto oggi la stessa compagnia aerea, secondo quanto riportano i media internazionali.Ieri l'Etiopia aveva scelto di affidare alla Germania le Scatole nere del Boeing 737 Max della compagnia aerea etiope, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei aveva declinato la richiesta per ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : scatola nera a Parigi per indagini : La scatola nera dell’aereo di Ethiopian Airlines schiantatosi domenica scorsa in Etiopia è stata portata a Parigi per le necessarie indagini: lo ha reso noto la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope ha portato in Francia due componenti della scatola nera, quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che acquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder). L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: ...

Disastro Ethiopian Airlines - anche il Canada blocca i Boeing 737 Max. Stati Uniti sempre più isolati : Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare temporaneamente questo modello di Boeing. anche il Canada mette a terra i 737 L'ulltimo ad annunciare la decisione di non far ...

Ethiopian Airlines - NASA : erano noti “alcuni casi” di problemi ai Boeing 737 MAX 8 : A seguito del disastro aereo Ethiopian Airlines, trapelano informazioni di “alcuni casi” già precedenti all’evento di problemi relativi all’aeromobile Boeing 737 MAX 8. Lo scrivono il New York Times e altri media americani, citando i rapporti raccolti dal database della NASA che viene compilato dai piloti o membri d’equipaggio in forma anonima. Le notizie diffuse solo adesso, sono sotto accordi di riservatezza tali ...

Schianto Ethiopian Airlines - anche l'Italia chiude i cieli al Boeing 737 MAX : Boeing in crisi di credibilità: lo Schianto del volo 302 Ethiopian Airlines avvenuto domenica scorsa, ad appena 6 minuti dal decollo, ha convinto diverse nazioni di tutto il mondo a lasciare a terra il modello Boeing 737 Max, triste protagonista del disastro. Un disastro che è avvenuto, tra l'altro, a meno di sei mesi dall'altro incidente aereo: quello di un altro ...

Ethiopian Airlines - scatole nere all'estero : famiglie vittime sul luogo del disastro : L'Etiopia avrebbe deciso di spedire all'estero le scatole nere del Boeing 737 Max 8: non possiede il know-how necessario per...

Incidente Ethiopian Airlines - quando le tecnologie di bordo possono diventare un pericolo : In queste prime ore successive all’Incidente del volo Ethiopian 302, azzardare qualsiasi ipotesi sarebbe quanto meno poco serio. Al contrario di quanto accaduto nel caso del volo MH370, del quale abbiamo parlato poco tempo fa, in questa circostanza tutto quanto rimane del velivolo è stato – o comunque sarà presto – recuperato, comprese le cosiddette “scatole nere” che ci diranno esattamente quello che è successo. O ...