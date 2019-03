meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) “La decisione del Governo di abrogare l’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti ae’ l’ennesima stoccata per il nostro settore”. Lo afferma il Presidente dell’Associazione EBS (daSolide), Simone Tonon, a seguito dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati, su proposta del Governo, della Legge Europea 2018, che di fatto sopprime l’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a, biogas e bioliquidi.“Abbiamo ribadito più volte, anche a seguito dell’emergenza maltempo dello scorso autunno, l’importanza ricoperta dalle centrali a, vere e proprie alleate per la messa in sicurezza, il recupero e la manutenzione dei boschi, nel pieno rispetto dell’economia circolare – continua Tonon –. Vorremmo, quindi, proseguire ad ...

rinnovabiliit : .@amnesty: #industria deve produrre #batterie ecologiche ed etiche. L’organizzazione attacca produttori auto: “I ve… - EttoreZanon : Descrizione:Lo sapevi che il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia idroelettrica d’Italia? Hydro Dolomi… - pietrinimatteo : RT @GuidoPavone: Noi non li possiamo usare, per il calcolo costi benefici, non conviene, i produttori di energia elettrica, non ci pagano p… -