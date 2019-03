Chiude Il Paradiso delle signore | la Rai cancella la soap dal prossimo palinsesto

Il Paradiso delle Signore Chiude : le parole del produttore : Le serrande de Il Paradiso delle Signore si sono abbassate il 15 marzo scorso, quando il cast ha finito di girare l'ultima puntata di questa stagione, ma a quanto pare sono destinate a non rialzarsi. In quella che è diventata una soap nella soap, tra rivelazioni, sorprese ed appelli dell'ultimo minuto, a mettere la parola fine è stato Giannandrea Pecorelli di Aurora Tv, casa di produzione di quella che per due stagioni è stata una serie ...

Il Paradiso delle Signore : nuovo record ma il Grande Magazzino Chiude lo stesso! : Nonostante la crescita degli ascolti, la Rai non cambia idea sulla cancellazione della soap dal palinsesto per la prossima stagione.

Sicuri sicuri di voler Chiudere «Il paradiso delle signore»? : Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore Il paradiso delle signore La crescita c’è stata, ed è innegabile. Partita il 10 settembre scorso con un poco entusiasmante 11.43% di share, Il paradiso delle Signore Daily si è pian piano ritagliato un posto ...

Il Paradiso delle Signore - Chiude ma fa record di ascolti : Continua la straordinaria crescita di ascolti per “Il Paradiso delle Signore daily”, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a ...

Chiude Il paradiso delle signore - Alessandro Tersigni saluta : la messa in onda degli ultimi episodi : Ultimo giorno di riprese per Il paradiso delle signore. La soap opera della Rai Chiude i battenti dopo quattro anni di attività e un cambio di formato, che ha trasformato la serie da serale a quotidiana. Alessandro Tersigni, la star dello show, ha tenuto a salutare la troupe e chiunque si sia adoperato per la realizzazione della soap (ma anche i telespettatori) durante il suo ultimo giorno di riprese, documentando il tutto su Instagram ma anche ...

Il Paradiso delle Signore Chiude : la risposta della casa di produzione alla Rai : I produttori della soap commentano la decisione della Rai, considerandola eccessiva visto il grande successo nel pubblico italiano.

Il Paradiso delle Signore Chiude. La produzione non ci sta : è uno spreco - gli ascolti crescono e i costi diminuiscono : Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore chiude. Non per ferie, ma per sempre. Le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese di Vittorio Conti e Marta Guarnieri nella prossima stagione tv non faranno più compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai 1. La decisione di interrompere la serie non va giù alla produzione Aurora Tv, soprattutto perchè la motivazione risiede nei costi giudicati eccessivi. La produzione, in ...

Il Paradiso delle signore Chiude per sempre/ La fiction costa troppo per la Rai - ma.. : Il Paradiso delle signore 3 chiude per sempre: per la Rai la soap opera costa troppo, ma il prosuttore smentisce mentre gli attori protestano.

Il Paradiso delle Signore Chiude i battenti per sempre : ultima puntata a maggio : Era una notizia che molti fan già si aspettavano in seguito alle voci che si erano diffuse nelle ultime settimane: "Il Paradiso delle Signore" sta per chiudere i battenti e non tornerà più. La soap con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà cancellata dai palinsesti Rai relativi alla prossima stagione televisiva. Il Paradiso delle Signore finisce: costi eccessivi per la Rai I motivi della chiusura de "Il Paradiso delle ...

Chiude Il Paradiso delle signore : la soap opera sarà cancellata dal palinsesto di Raiuno : Brutte notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore che quest'anno ha debuttato nella versione 'daily' dopo le prime tra stagioni trasmesse in prime time su Raiuno. Uno sforzo produttivo elevato per mamma Rai, dato che complessivamente la versione quotidiana del Paradiso sarebbe costata più di 25 milioni di euro e proprio per questo motivo si era vociferato di una possibile chiusura definitiva e, quindi, di una ...

Il Paradiso delle Signore Chiude per sempre a maggio : è ufficiale : Il Paradiso delle Signore non andrà più in onda: a maggio l’ultima puntata Adesso è ufficiale: Il Paradiso delle Signore sta per chiudere. La Rai ha deciso di sospendere la soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Il motivo? A quanto pare i costi troppo eccessivi della serie, in onda su Rai […] L'articolo Il Paradiso delle Signore chiude per sempre a maggio: è ufficiale proviene da Gossip e ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE Chiuderà - la Rai sospende la fiction : Con molto dispiacere, siamo costretti anche noi a riportare quella che è sicuramente la notizia televisiva del giorno: come segnala Prima Comunicazione, la Rai ha deciso di non realizzare la seconda stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily, la fiction pomeridiana che su Rai 1 ci sta accompagnando dall’inizio dell’autunno 2018. Purtroppo, non sono bastati gli ascolti in continua crescita (ultimamente il PARADISO ha superato più ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE Chiuderà - la Rai sospende la fiction [confermato] : Con molto dispiacere, siamo costretti anche noi a riportare quella che è sicuramente la notizia televisiva del giorno: la Rai ha deciso di non realizzare la seconda stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily, la fiction pomeridiana che su Rai 1 ci sta accompagnando dall’inizio dell’autunno 2018. Purtroppo, non sono bastati gli ascolti in continua crescita (ultimamente il PARADISO ha superato più volte il 15% di share) per ...

Frasi culTV : The Voice - Ora o mai più 2 - Adrian - segreti dell'Isola dei famosi - Chiude Il paradiso delle signore : Lo trovo acqua fresca, che ci sia o non ci sia non mi pare che cambi il mondo. Non vedo una 'questione Fazio', piuttosto una 'questione contratto di Fazio': mi pare eccessivo. Ma sta sul mercato, lui ...