Calcio, idea per una gara di A in Cina

Una partita del campionato di Serie A in"nei prossimi tre anni e con un budget adeguato". E' il progetto a cui starebbe lavorando la Lega di A,in collaborazione con la Federe China Media Group, principale gruppo media dello stato cinese. Di questo progetto si parlerà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino,il presidente della Figc,Gravina,il presidente e l'ad della Lega A, Miccichè e De Siervo.(Di venerdì 22 marzo 2019)

