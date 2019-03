Come si piega il Samsung Galaxy Fold : il video che cercavate : Vi sembra ancora un oggetto misterioso il Samsung Galaxy Fold? Lo comprendiamo bene, essendo stato lanciato frettolosamente a margine dell'UNPACKED 2019, e mai mostrato al pubblico in presa diretta. Speriamo che il video in basso vi chiarisca in qualche modo le idee: ripreso da un utente vietnamita, che è molto probabilmente riuscito a mettere le mani su un'unità, il filmato ci mostra il funzionamento esatto del Samsung Galaxy Fold, sia esso ...

Samsung Galaxy Fold "senza veli" in un video amatoriale - con la piega dello schermo ben visibile : Samsung Galaxy Fold si mostra in un video hands-on senza veli e senza le inquadrature che ne proteggevano alcuni aspetti, come la piega del display.

Samsung Fold pieghevole : prezzo e scheda tecnica. Le caratteristiche : Samsung Fold pieghevole: prezzo e scheda tecnica. Le caratteristiche Samsung pieghevole, ecco quanto costa Sarà disponibile a partire dal 3 maggio 2019 al prezzo di circa 2mila euro il nuovo Samsung Fold. L’azienda coreana si prepara a dare uno scossone al mercato con il suo device pieghevole. Samsung Fold: un Galaxy pieghevole L’attesa è finita, Samsung – contestualmente al nuovo S10 – ha presentato il suo Galaxy Fold, con ...

Gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Fold sono disponibili per il download : Anche se non è ancora in vendita, sono già disponibili gli sfondi animati di Samsung Galaxy Fold. Ci sono otto immagini in totale, quattro delle quali sono animate e raffigurano una farfalla in altrettanti colori che sbatte le ali quando si piega il dispositivo, mentre le altre quattro sono statiche e mostrano le ali quando il dispositivo è ripiegato, il tutto per simulare la soluzione pieghevole di Samsung.

Tutto da rifare per il Samsung Galaxy Fold - il prossimo smartphone pieghevole sarà un Huawei Mate X? : Per quanto il Samsung Galaxy Fold non sia ancora stato lanciato sul mercato, già il suo successo commerciale è messo fortemente in discussione. La soluzione trovata dal produttore sudcoreano per il suo smartphone pieghevole è stata molto criticata e pure considerata meno innovativa di quella proposta da Huawei per il suo Mate X. La conseguenza è che ora proprio Samsung starebbe già lavorando ad un prototipo ben diverso di dispositivo Foldable e ...

Solo per veri ricchi il Samsung Galaxy Fold : anche la cover è di lusso : Ritorniamo a parlare del Samsung Galaxy Fold, d'altronde l'attenzione è tutta puntata proprio sul primo smartphone del produttore sudcoreano, oltre che sul suo concorrente Huawei Mate X. Che il device non sia per nulla pensato per chi ha un portafoglio vuoto o quasi è cosa abbastanza assodata ma è necessario pure commentare un'ulteriore strategia di vendita del device che si appresta ad essere ulteriormente selettiva della base di ...

Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship "low cost" : Samsung potrebbe commercializzare una cover ufficiale in pelle per il suo pieghevole Galaxy Fold e altri smartphone top di gamma a costi più "ragionevoli".

Il preferito tra Huawei Mate X e Samsung Galaxy Fold - peccato che davvero in pochi li compreranno : Chi è il preferito per il pubblico tra il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold? I due smartphone pieghevoli sono sulla bocca di tutti ed è estremamente interessante capire in che direzione vadano i gusti dei probabili acquirenti di uno dei due device. A tal proposito, possiamo commentare i dati scaturiti da un'indagine/sondaggio di Android Authority che ha interessato un campione ben corposo di 60.000 lettori del noto sito di informazione ...

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Galaxy Fold non basta - Samsung studia altri tipi di smartphone pieghevoli : (Foto: Samsung) Dopo l’annuncio del suo smartphone Galaxy Fold, Samsung non ha intenzione di interrompere lo sviluppo dei dispositivi con schermo pieghevole, anzi: potrebbe avere già in cantiere altri due modelli pensati per seguire a stretto giro l’uscita di quello annunciato a fine febbraio. Lo ha riportato Bloomberg, secondo le cui fonti la casa coreana avrebbe intenzione di esplorare diverse tipologie di gadget con schermo ...

Samsung starebbe lavorando ad altri due pieghevoli con soluzioni differenti - mentre difende il Galaxy Fold : Non solo Galaxy Fold. Samsung starebbe lavorando a due nuovi dispositivi pieghevoli alla ricerca di un iniziale vantaggio nel settore: uno con display a conchiglia e uno con schermo pieghevole verso l'esterno.

Dopo il Samsung Galaxy Fold altri due smartphone pieghevoli pronti per imitare il Huawei Mate X? : Dopo il Samsung Galaxy Fold non stupisce affatto che la strada degli smartphone pieghevoli sia stata del tutto spianata e dunque si parli già di seconda generazione per i particolari modelli con schermi flessibili. Proprio Samsung non starebbe perdendo tempo e avrebbe in cantiere altri due esemplari per la nuova gamma, anche se molto diversi tra loro, forse prototipi da passare al vaglio anche a seguito della risposta del mercato. La notizia ...