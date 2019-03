La dinastia Maldini continua | dopo Cesare e Paolo | tocca a Daniel

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) La terzadeiè pronta a fare il suo esordio in azzurro.è stato infatti convocato dal Ct dell’Italia Under 18 per la gara contro l’Olanda. Il giovane trequartista rossonero, figlio e nipote d’arte, ultimogenito di una straordinaria, ha le idee chiarissime e non vuole certo fermarsi qui: “Sono molto felice di vestire la maglia azzurra. Voglio onorarla e spero un giorno di riuscire ad arrivare in Nazionale maggiore come mio padree mio nonno. Sono un centrocampista offensivo, una mezza punta. Papà mi ha insegnato tante cose, mi consiglia di essere umile e di restare con i piedi per terra”. Di lui, Demetrio Albertini, altro grande ex centrocampista rossonero e presidente del Settore tecnico, ha detto: “L’ho visto nascere, è un ragazzo che ha una grande passione per il calcio e di grande talento. ...

