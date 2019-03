Inter-Icardi | Mauro si sfoga con Zhang | “Fascia tolta umiliazione inutile”

Inter - Icardi è tornato in gruppo. Ora deve riprendersi l'Inter : Inter, riecco Icardi. Ansa Riecco Mauro Icardi. L'argentino, fermo dal 13 febbraio dopo l'ammutinamento per aver perso i gradi di capitano dell'Inter, è tornato ad allenarsi con i compagni . ...

Inter - Icardi non sarà svenduto : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter a fine stagione non svenderà Mauro Icardi . Se sarà addio sarà solo per l'attuale valore della clausola rescissoria da 110 milioni.

Inter - Icardi ad Appiano per allenarsi : Sono passate da poco le 10 quando la macchina di Mauro Icardi ha varcato il cancello di Appiano Gentile. Non per sottoporsi alle cure al ginocchio sinistro, ma per tornare ad allenarsi con il gruppo e ...

Dopo il derby Icardi torna all’Inter e parte dalla panchina : Icardi torna ad Appiano Dopo 36 giorni in cui l’attaccante argentino non si era allenato con l’Inter. Ma come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport “tornare ad allenarsi con la squadra, non significa automaticamente anche tornare in campo. Sono troppe le variabili in gioco per dare tutto per scontato”. Icardi infatti incontrerà oggi solo una parte dei compagni, molti sono in ritiro con le Nazionali, ...

Mauro Icardi/ Inter - l'ex capitano rientra : oggi primo allenamento in gruppo : Mauro Icardi e Inter, l'ex capitano rientra: oggi primo allenamento in gruppo. Telenovela finita, ma a giugno separazione ancora probabile.

Icardi-Inter : è la mattina del gran ritorno - come reagirà Spalletti? : L'appuntamento è alla Pinetina alle 11 di giovedì, orario fissato per la ripresa degli allenamenti. Mauro Icardi e Luciano Spalletti si troveranno di fronte per la prima volta da quando l'argentino ha ...

Inter - Icardi e il colloquio con Zhang : "Un'umiliazione inutile togliermi la fascia" : "Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ho il 97,5% di partecipazione agli allenamenti, nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento; togliermi la fascia è stata ...

Icardi-Inter - tregua solo momentanea - a fine stagione sarà addio : “togliermi la fascia è stata un’umiliazione inutile” : Mauro Icardi si appresta a tornare in gruppo con la sua Inter, la pace però potrebbe essere solo momentanea, il calciatore difficilmente resterà in nerazzurro “Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ho il 97,5% di partecipazione agli allenamenti, nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento; togliermi la fascia è stata un’umiliazione inutile“. Sarebbero state queste secondo Repubblica, ...

Inter - Iicardi-Spalletti e la strana tregua : oggi torna ad allenarsi con la squadra ma non è più titolare : Per i romantici è l'aria della primavera, per i maligni l'assenza alla Pinetina di Handanovic, Brozovic e Perisic, impegnati con Slovenia e Croazia nelle qualificazioni a Euro 2020. Sta di fatto, che ...

Armistizio Inter-Icardi. Mauro di nuovo in campo - ma il futuro è scritto : Mauro Icardi torna in campo. L'argentino oggi si allenerà nuovamente con i compagni 36 giorni dopo lo strappo del 13 febbraio e il caso della degradazione da capitano. Ecco il segnale che l'Inter si ...

Icardi-Inter - il retroscena della tregua : le due condizioni - : Mauro Icardi oggi torna ad allenarsi in gruppo ma il suo futuro è già deciso. Dopo oltre un mese di stop, l'ex capitano nerazzurro ha concluso le sue cure per l'infiammazione al ginocchio destro e ad ...

Inter - Icardi torna ad allenarsi con la squadra : Tutto chiarito tra Icardi e l'Inter. L'attaccante torna oggi ad allenarsi col gruppo con l'obiettivo di essere in campo già contro la Lazio per la partita in calendario il 31 marzo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. A conferma che c'era la volontà di trovare la quadra del lavoro di ricucitura con la società, Mauro Icardi ha postato tre foto su Instagram con la maglia nerazzurra. Quindi in serata ...

