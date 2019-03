blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019)Nel 2018 due volte candidata agli Oscar con Lady Bird, rispettivamente nella sezione miglior sceneggiatura originale e miglior regista, divenendo la quinta donna di sempre ad essere riuscita nell'impresa, la 35enneè per la prima voltaL'attrice, regista e sceneggiatrice ha accolto il primo piccolo di casa insieme all'amato Noah Baumbach, regista che l'ha più volte diretta. I due fanno coppia dal lontano 2010, quando si conobbero sul set di Greenberg. Successivamente Noah è tornato a dirigerla in Frances Ha, nel 2012, e in Mistress America, nel 2015. Con il fenomeno Lady Bird, suo esordio alla regia da solista, laè letteralmente esplosa, vincendo anche un Golden Globe, un National Board of Review Award e un Independent Spirit Award. Attualmente è al lavoro con un nuovo adattamento di Piccole Donne, che uscirà a Natale nei cinema ...

gossipblogit : Greta Gerwig è diventata mamma - cheroreowitz : greta gerwig nell’ultimo anno ha fatto un film e un figlio, io nell’ultimo anno ho fatto: schifo - timoteapeach : GRETA GERWIG È DIVENTATA MAMMA?????????????????? -