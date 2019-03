BTS | Jungkook protagonista del momento più tenero del concerto di Hong Kong di cui

news.mtv

(Di giovedì 21 marzo 2019) AdoriamoBTS:delpiùdeldidi cui (forse) non ti sei accorto News Mtv Italia.

mtvitalia : Etciù! #Jungkook ci ha regalato il momento più tenero e divertente di #BTSinHongKong ??#BTSinHongkongDay2 - Love_Jungkook92 : RT @Jk_italy: #Trending 'Jeon Jungkook two block' è in trending al #16 in Corea. 'Two block' è un taglio di capelli, tipo undercut. Nuov… - tbagista : RT @Jk_italy: #Trending 'Jeon Jungkook two block' è in trending al #16 in Corea. 'Two block' è un taglio di capelli, tipo undercut. Nuov… -