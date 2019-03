Altro che Campobasso mi sembra un posto sfigato | Johayda Herrera a Rai 2 con

Trump - Altro che impeachment : i democratici hanno cambiato idea : impeachment. Una parola pesante, talvolta abusata, che riecheggia negli Stati Uniti oramai da più di due anni. Da prima ancora, cioè, che Donald Trump mettesse piede alla Casa...

Samsung rilascia un Altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni : Samsung rilascia in Italia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds. Siete curiosi di sapere quali sono i miglioramenti che apporta? L'articolo Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds che ne migliora le prestazioni proviene da TuttoAndroid.

Meteo - Altro che primavera : piccola tregua nel weekend - poi torna l’inverno con freddo e neve : Dopo la tregua del prossimo weekend, quando ci sarà sole ovunque in Italia, torna l'inverno: una prepotente invasione di aria fredda direttamente dal Polo Nord porterà gelo e neve fino quote molto basse su tutta la Penisola, con pericoli di temporali soprattutto al Centro Sud, che posticiperanno l'inizio della primavera.Continua a leggere

Giorgio Rocca becca con un Altro sua moglie : lo scherzo - : A quanto pare Giorgio Rocca , campione del mondo di slalom speciale e orgoglio italiano dello sci, soffre di una gelosia pazzesca. Ed è su questo, e sulla sua passione per il gentil sesso, che ha fatto leva la redazione de Le Iene ...

Il ricorso in Cassazione : "Geloso e ubriaco - Altro che tempesta emotiva" : La Procura contro la pena dimezzata in appello al femminicida: "Sentenza illogica e contraddittoria, hanno trasformato le aggravanti in attenuanti: i momenti difficili li abbiamo tutti"

Casillas - Altro che ritiro : il 37enne pensa alla Nazionale e al ritorno nella Liga spagnola : Iker Casillas non intende smettere col calcio giocato, il portiere 37enne ha rivelato di puntare senza mezzi termini alla Nazionale spagnola “Il Real Madrid fa parte del mio passato, con la Nazionale spagnola ho conquistato il titolo mondiale nel 2010 in Sudafrica ma anche due Europei, però un giorno mi piacerebbe tornare a vestire la maglia di una squadra della Liga“. Apre a un possibile ritorno in Spagna in futuro ...

Altro che Ferrari - Hamilton teme Bottas il 'finlandese mite' che ha voglia di vendetta : Hamilton: "Ha meritato la vittoria" E Hamilton? Per ora il campione del mondo in carica difende il gioco di squadra. "E' stato un buon fine settimana per il team. Valtteri ha fatto ha condotto la ...

Ajax - Neres : 'Juve? Cercheremo di fare un Altro miracolo' : ROMA - 'Cercheremo di fare un altro miracolo' . Convocato per la prima volta dal Brasile , David Neres si proietta verso la prossima sfida di Champions contro la Juventus . L'esterno dell' Ajax mette ...

«Altro che dazi - puntate sugli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto» : Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia europea è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- ...

Draghi ha parlato dei problemi del Pil. Ma è un Altro il colpo che aspetta le imprese : di Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Risale a dieci giorni fa l’intervento di Mario Draghi che ha illustrato le ultime decisioni operative della Bce. I tassi fermi sono stati enfatizzati dai commentatori forse più dell’altra operazione annunciata, un nuovo round di TLTRO a scadere nel 2021. Soffermarsi su questo evento porterà ad analizzare il vero stato dell’economia europea, forse più della manovra sui tassi. La giustificazione è la ...

Kobe Bryant senza peli sulla lingua : “Anthony Davis è uno dei migliori della storia - Altro che Kuzma - Lonzo e Ingram” : Kobe Bryant commenta, schiettamente, la trade fra Lakers e pelicans per Anthony Davis: il ‘Black Mamba’ non ci avrebbe pensato due volte a cedere i giovani Kuzma, Ball e Ingram L’affare Lakers-pelicans per Anthony Davis è stata la trattativa che ha tenuto banco per l’intero mese di febbraio. Trattativa risoltasi poi in un muro contro muro, con il discorso rimandato in estate. Qualcuno in casa Lakers si era interrogato se fosse davvero ...

Sondaggi politici GPF : Altro che Tav - la priorità per gli italiani è il taglio delle tasse : Sondaggi politici GPF: altro che Tav, la priorità per gli italiani è il taglio delle tasse Zingaretti, Tav e governo sono i principali temi trattati nell’ultimo Sondaggio GPF Inspiring Research per La Notizia. Iniziamo dal neo segretario Pd che ieri durante l’assemblea nazionale dem ha presentato la sua squadra con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere. Adesso si apre la partita delle alleanze in vista delle europee e chissà, ...

Parigi - Altro sabato di violente proteste dei gilet gialli : negozi saccheggiati e scontri con la polizia - FOTO : ...

Wanda Nara - Altro messaggio criptico : "Sto in silenzio - è più facile che illudersi" : Dopo la foto postato da Mauro Icardi su Instagram, in maglia nerazzurra, con la fascia da capitano e con la sua classica esultanza, ci ha pensato anche Wanda Nara a postare una sua istantanea con un ...