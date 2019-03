Stadio Roma | Malagò | «Spero non ci sia un rallentamento»

Stadio di Roma - manette a De Vito - M5s - per corruzione. Shock in Campidoglio : Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito , M5s,, e altre tre persone sono s tate arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta ...

Stadio Roma - il pm Ielo non cambia idea : "Il club non c'entra" : 'La Roma non c'entra niente', ripete come lo scorso giugno il procuratore aggiunto Paolo Ielo illustrando l'operazione che ha mandato in carcere il presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello ...